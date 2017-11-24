Член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете в очередной раз заявил, что газопровод "Северный поток 2" не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

"Северный поток" - это не PCI (проекты общего интереса ЕС - ИФ)", - сказал М.Ариас Каньете на пресс-конференции, представляя в Брюсселе в пятницу третий доклад о состоянии Энергетического союза ЕС.

По его словам, чтобы инфраструктура была включена в список PCI, она должна быть крайне необходимой для снабжения ЕС, чего в Брюсселе не наблюдают относительно "Северного потока 2". Он также вновь выразил сомнения в коммерческом характере проекта, подозревая политические мотивы.

При этом член ЕК признал перспективу увеличения газового импорта в ЕС.

"Внедрение энергоэффективности при отоплении зданий сократит потребление газа, но тем временем европейское производство газа будет снижаться. Иными словами, уровень импорта продолжит повышаться. Мы будем нуждаться в газе, но мы хотим создать необходимые инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения", - объяснил М.Ариас Каньете.

Он настаивал на развитии сети интерконнекторов и реверсных подач газа, выразив надежду, что в будущих европейских бюджетах для этого будут предусматриваться средства.