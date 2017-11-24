Финансовые новости
- |
- 24.11.17
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
16:55 24.11.2017 |
Член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете в очередной раз заявил, что газопровод "Северный поток 2" не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.
"Северный поток" - это не PCI (проекты общего интереса ЕС - ИФ)", - сказал М.Ариас Каньете на пресс-конференции, представляя в Брюсселе в пятницу третий доклад о состоянии Энергетического союза ЕС.
По его словам, чтобы инфраструктура была включена в список PCI, она должна быть крайне необходимой для снабжения ЕС, чего в Брюсселе не наблюдают относительно "Северного потока 2". Он также вновь выразил сомнения в коммерческом характере проекта, подозревая политические мотивы.
При этом член ЕК признал перспективу увеличения газового импорта в ЕС.
"Внедрение энергоэффективности при отоплении зданий сократит потребление газа, но тем временем европейское производство газа будет снижаться. Иными словами, уровень импорта продолжит повышаться. Мы будем нуждаться в газе, но мы хотим создать необходимые инфраструктуры, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения", - объяснил М.Ариас Каньете.
Он настаивал на развитии сети интерконнекторов и реверсных подач газа, выразив надежду, что в будущих европейских бюджетах для этого будут предусматриваться средства.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Новый Минск: Почему Плотницкий до сих пор жив
ТОП-НОВОСТИ
|Путч в Луганске. Чем это плохо и чем хорошо для Украины
|Семенченко пытается влезть в топливный рынок
|Данилюк прогнозирует открытие нового дела против него
|Ад на Луганщине: Почему ВСУ понесли большие потери под Крымским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС не испытывают нужды в "Северном потоке 2" - представитель ЕК по энергетике
|Новый президент Зимбабве Мнангагва приведен к присяге
|Эрдоган выступает против участия курдских ополченцев в процессе сирийского урегулирования
|Япония готова к экономическому прорыву?
|Газпром займет рекордные $7 млрд за рубежом в 2018 году
|Россияне стали больше занимать до зарплаты
Это интересно
|10 самых долгих правлений в истории
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель
|Атаковавшие Tether хакеры могут быть связаны со взломом Bitstamp в 2015 году
|Uber скрыла факт хакерской атаки, затронувшей миллионы клиентов
|Собеседование: 4 вопроса, чтобы принять решение
|Uber закупит десятки тысяч кроссоверов Volvo для парка робомобилей
|Хакеры похитили $31 млн в криптовалюте Tether USDT