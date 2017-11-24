Новый президент Зимбабве Мнангагва приведен к присяге

Эммерсон Дамбудзо Мнангагва стал новым президентом Зимбабве. Церемония приведения к присяге прошла в пятницу, 24 ноября, на стадионе в столице страны Хараре в присутствии президентов соседних стран - Мозамбика, Замбии и Ботсваны, а также тысяч сторонников 75-летнего политика. Он был номинирован правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ). Мнангагва будет исполнять обязанности президента до выборов, которые должны пройти в будущем году.

Эммерсон Мнангагва, которого в стране называют "крокодилом" за его хватку и жестокость, сменил на посту президента 93-летнего Роберта Мугабе, правившего с 1983 года. Мугабе был смещен военными 15 ноября и помещен под домашний арест. Путч произошел вскоре после того, как Мнангагва, долгие годы бывший вице-президентом страны и соратником Мугабе, внезапно был отстранен им от должности, чтобы следующим президентом страны смогла стать жена Мугабе Грейс. Армия мотивировала свои действия намерением преодолеть усиливающийся политический, социальный и экономический кризис, а затем передать власть гражданскому правительству.

Мугабе отказывался уходить в отставку и сделал это только 21 ноября, чтобы избежать импичмента, процедура которого началась в парламенте. Условием сделки с военными стали гарантии неприкосновенности, а также пожизненно гарантированные жилье, персональная охрана, пенсия и медицинские услуги.