Эрдоган выступает против участия курдских ополченцев в процессе сирийского урегулирования

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара считает недопустимым участие курдских "Партии демократического союза" (PYD) и "Отрядов народной самообороны" (YPG) в процессе урегулирования в Сирии.

"(Позиция Турции - ИФ) по террористическим организациям, таким как YPG и PYD, ясна", - приводит слова Р.Эрдогана турецкое издание "Хюрриет".

Говоря о состоявшейся в Сочи трехсторонней встрече лидеров России, Ирана и Турции, Р.Эрдоган заявил, что стороны "детально" обсудили Конгресс народов Сирии, и что Анкара, Москва и Тегеран будут решать, кого приглашать на эту встречу.

При этом президент отметил, что на Конгресс народов Сирии следует "пригласить все группы и фракции в Сирии".

По словам Р.Эрдогана президент РФ Владимир Путин "разделяет нашу обеспокоенность по поводу PYD и YPG". Он добавил, что президент Сирии Башар Асад "насколько мы видим, также возражает против возможности (участия - ИФ) подобной группы".

Он сказал, что В.Путин на переговорах в Сочи проинформировал его о встрече с Б.Асадом.

"Например, он говорил о негативном восприятии Асадом PYD-YPG. Он упомянул, что Асад также не хочет видеть PYD-YPG за столом переговоров. Это не так уж удивительно", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что у Турции существуют проблемы не с курдами, а с YPG.

"Вопрос у Турции не с курдами, а с террористическими организациями. Что бы ни случилось завтра, это будет основываться на конкретных обстоятельствах. Не следует говорить "вообще никак". Двери политики отворены до последнего момента", - сказал он.

Однако он пояснил, что к настоящему моменту Анкара не инициировала контакты с правительством Сирии или с посредниками.

Кроме этого, Р.Т.Эрдоган выразил уверенность, что астанинский процесс будет способствовать межсирийским переговорам в Женеве. Он также допустил возможность проведения новых саммитов в составе Турции, России и Ирана на турецкой или на иранской территории.

Также он вновь подверг критике США за наращивание военного присутствия в Сирии и за поддержку Вашингтоном отрядов YPG "не только оружием, но и людьми".

Он добавил, что в будущем у него может пройти телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный такого рода вопросам.

