Ушедший в отставку с поста президента Зимбабве Роберт Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования и может вместе с женой Грейс остаться в стране. Об этом заявил в четверг, 23 ноября, национальный председатель правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ) Саймон Кхая Моё. "Мы ничего не имеем против Мугабе или его жены", - заявил Моё, добавив, что тот за последние 37 лет немало сделал для развития страны. Кроме того, Мугабе гарантированы жилье, персональная охрана, пенсия и медицинские услуги.

Умереть в Зимбабве

По данным агентства Reuters, гарантии неприкосновенности стали частью сделки, в результате которой Мугабе 21 ноября подал в отставку. Роберт Мугабе заявил, что хочет умереть в Зимбабве и не планирует переезд в другую страну. Новый глава государства, Эммерсон Мнангагва, ранее занимавший должность вице-президента, но отправленный Мугабе две недели назад в отставку, примет присягу в пятницу, 24 ноября. Мнангагва должен подготовить страну к президентским выборам, намеченным на лето 2018 года.

Тем временем Германия выразила готовность возобновить переговоры о помощи Зимбабве. Об этом в четверг заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller). Предпосылками для помощи должны стать демократизация страны и легитимация новых властей посредством выборов. ФРГ заморозила помощь Зимбабве в 2002 году, тем самым отреагировав на применение властями в Хараре насилия к политическим противникам, манипуляции на выборах и экспроприации.

Военные заявили о временном взятии власти

Армия 15 ноября взяла под контроль здание государственной телерадиовещательной корпорации Зимбабве, а также блокировала дороги к парламенту, правительственным зданиям и судам в столице. Сами военные настаивали, что речь не идет о государственном перевороте, а все, что они хотят, - призвать к ответственности преступников из окружения президента. Генерал-майор Сибусисо Мойо заявил, что армия временно берет управление страной под контроль, чтобы преодолеть усиливающийся политический, социальный и экономический кризис, а затем - передать власть гражданскому правительству.

Президент Мугабе был помещен под домашний арест. 18 ноября в столице страны Хараре прошла многотысячная демонстрация, участники которой призвали Мугабе добровольно уйти с должности главы государства.