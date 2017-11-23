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ЕС может включить Турцию в черный список офшоров - СМИ
18:24 23.11.2017 |
Европейский союз может включить Турцию в черный список налоговых убежищ уже в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжения материалы рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения".
Включение Турции в этот перечень ничем не обосновано, заявил в четверг министр финансов страны Наджи Агбал. В интервью Thomson Reuters он подчеркнул, что Турция соблюдает международные обязательств в сфере налогообложения. "Мы уведомили ЕС, что проведем необходимую работу над обменом информацией с развивающимися странами к концу срока, истекающего в 2019 году", - сказал министр.
По словам Н.Агбала, властям ЕС было направлено письмо, в котором Турция подтверждает готовность провести необходимую работу в этой сфере, пишет турецкое издание Sabah.
Турецкая сторона отмечает, что, например, у Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) нет никаких претензий к ее налоговому режиму, хотя и признает различия между критериями ОЭСР и ЕС.
Между тем рабочая группа ЕС пришла к выводу, что Турция сделала недостаточно для обеспечения прозрачности налогообложения и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами, утверждают источники Bloomberg.
Как ожидается, группа представит рекомендации по списку министрам финансов ЕС на совещании 5 декабря. Страны блока пока не договорились о том, какие меры следует предпринимать по отношению к государствам, включенным в список. Однако само попадание в него может нанести существенный ущерб репутации Турции и ухудшить ее отношения с Евросоюзом.
Всего в этот перечень могут быть добавлены 36 стран, включая Армению, острова Кука, Маршалловы острова, Панаму, Сербию и Тунис.
В 2016 году Турция занимала 32-е место из отслеживаемых ОЭСР 35 стран по отношению налогов к ВВП - 25,5% против средних для этой группы 34,3%.
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