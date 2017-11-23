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Египет восстанавливает визовый режим с Катаром
12:46 23.11.2017 |
Власти Египта восстанавливают с 24 ноября визовый режим с Катаром.
Решение министерства внутренних дел Египта утверждено МИД страны и опубликовано в официальных СМИ Египта.
При этом остается неизвестным, будет ли требоваться виза катарцам, состоящим в браке с египтянами.
В октябре король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа принял решение восстановить визовый режим с Катаром.
Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Четыре страны выдвинули Катару 13 требований, которые страна отвергла.
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