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ФРС планирует повысить ставку в ближайшем будущем, но опасается низкой инфляции - протокол заседания
09:32 23.11.2017 |
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) в ходе заседания, которое состоялось 31 октября - 1 ноября, выразили опасения по поводу низкой инфляции в США и смягчили риторику в отношении сроков следующего повышения базовой процентной ставки в стране, свидетельствует протокол прошедшего заседания.
"Многие участники заседания считают еще одно повышение ставки оправданным в ближайшее время при сохранении текущего экономического прогноза на среднесрочную перспективу", - говорится в протоколе, опубликованном на сайте ФРС. Между тем в ходе сентябрьского заседания отмечалось, что очередное повышение ставки, вероятно, случится до конца текущего года.
На прошлом заседании ставка была сохранена на прежнем уровне 1-1,25%, и участники рынка оценивают вероятность ее подъема в декабре на 0,25 процентного пункта в 92%.
Между тем члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) отметили дальнейшее укрепление рынка труда США и отметили высокие темпы роста ВВП страны в третьем квартале, несмотря на ураганы. В частности, "несмотря на то, что ураганы привели к сокращению занятости в сентябре, уровень безработицы продолжил снижаться".
В сентябре безработица в США обновила рекорд с 2000 года, составив 4,2%.
Некоторые участники заседания указали на то, что компании стали охотнее инвестировать средства в развитие, и что налоговая реформа, предполагающая резкое сокращение налога на прибыль компаний, способна подстегнуть рост капзатрат.
Тем временем инфляция "была ниже таргетируемых 2% в сентябре и ниже, чем в начале года", при том, что "долгосрочные инфляционные ожидания в целом слабо изменились".
Как сообщалось, индекс PCE (Personal Consumption Expenditures), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в сентябре увеличился на 1,6% в годовом выражении. Без учета цен на топливо и продукты питания рост составил 1,3%.
"Многие участники заседания отмечают некоторую вероятность того, что инфляция может оставаться ниже 2% в течение более долгого периода, чем ожидается в настоящее время", - говорится в протоколе.
С другой стороны, несколько других членов руководства ФРС выразили опасение по поводу возросшего риска повышенной инфляции, вызванного укреплением рынка труда.
Также несколько участников заседания "выразили озабоченность по поводу возможного роста дисбаланса в экономике", в частности, значительный рост стоимости активов. Если тренд развернется и цены на активы упадут, это может негативно сказаться на экономике, отмечается в документе.
ФРС уже дважды поднимала базовую процентную ставку в 2017 году - в марте и июне. Следующее заседание состоится 12-13 декабря.
Прошедшее заседание стало первым, на котором не присутствовал ушедший в отставку заместитель председателя Федрезерва Стэнли Фишер, и завершилось за день до того, как президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла на пост председателя центробанка.
После того, как действующая глава ЦБ Джанет Йеллен заявила, что покинет руководство ФРС в феврале следующего года, Д.Трампу предстоит назначить четырех членов совета управляющих Федрезерва из семи возможных.
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