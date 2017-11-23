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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Власти США не планируют выводить войска из Сирии, они хотят учредить на севере страны новую местную власть - газета

08:37 23.11.2017 |

Мир

 

Американские власти планируют не выводить свои войска из Сирии после разгрома "Исламского государства" и учредить новую власть на севере страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, внезапный вывод американских войск из Сирии может помочь президенту Башару Асаду "завершить захват сирийской территории" и гарантировать ему "политическое выживание".

"Это исход, который станет победой для Ирана, ближайшего союзника (Сирии, - "ИФ")", - отмечают источники в американской власти, пожелавшие остаться анонимными.

Чтобы его избежать, американские официальные лица планируют поддерживать военное присутствие на севере Сирии и учредить там новую местную власть, не зависимую от правительства Асада, сообщили они.

Представители власти США также заявили, что надеются использовать постоянное присутствие американских войск на севере Сирии для поддержи "Сирийских демократических сил" (SDF), чтобы заставить Б.Асада пойти на уступки во время переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Чиновники подчеркнули, что "постоянное военное присутствие США в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки "Исламского государства".
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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