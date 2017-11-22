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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В Зимбабве объявили об отставке 93-летнего Мугабе с поста президента

09:54 22.11.2017 |

Мир

 

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заявил, что получил письмо от президента страны Роберта Мугабе, в котором говорится о его решении уйти в отставку, передало во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Согласно поступающим из Зимбабве данным, Р.Мугабе в письме заявил, что он оставляет свой пост, чтобы обеспечить плавный переход власти. В письме говорится, что Р.Мугабе добровольно согласился уйти в отставку, решение об отставке вступает в силу немедленно.

"Я добровольно принимаю решение уйти в отставку, оно основывается на моей озабоченности благополучием народа Зимбабве и на моем желании плавного, ненасильственного перехода власти", - приводит газета "Индепендент" цитату из письма Р.Мугабе.

Информация о письме появилась сразу после того, как парламент Зимбабве приступил к формированию комитета по расследованию обвинений, выдвинутых против Р.Мугабе. При этом во вторник в парламенте страны начались дебаты по вопросу об импичменте президента

Как сообщает "Индепендент", депутаты парламента приветствовали одобрительными возгласами обвинения в адрес Р.Мугабе, которые заключаются в том, что он "позволил своей жене узурпировать конституционную власть" и находится "в преклонном возрасте".

В социальных сетях появляются видео, на которых видно, как жители Зимбабве празднуют решение Р.Мугабе об отставке, автомобилисты на улицах зимбабвийской столицы Хараре приветствуют событие длительными звуковыми сигналами.

С 15 ноября политическая ситуация в Зимбабве остается неясной, тогда вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране. Р.Мугабе призвали уйти в отставку, однако соответствующее заявление до си пор не делал.

КОНЕЦ ЭПОХИ МУГАБЕ

93-летний Р.Мугабе находился у власти в Зимбабве с 1980 года, оставаясь старейшим действующим руководителем государства на планете.

Р.Мугабе родился в 1924 году на территории Южной Родезии спустя несколько месяцев после того, как она стала колониальным владением Великобритании.

Он работал учителем в Южной Родезии, а затем в Гане. После возвращения из Ганы в Южную Родезию Р.Мугабе стал организатором протестных акций в связи с притеснением чернокожего населения страны.

В 1964 году из-за антиправительственных заявлений суд признал Р.Мугабе виновным в попытке организации мятежа и приговорил к десяти годам тюремного заключения. Еще до заключения он создал партию ЗАНУ, которую позднее возглавил.

На выборах в парламент Зимбабве 1980 года партия ЗАНУ одержала победу и Р.Мугабе стал премьер-министром страны.

В конце 1987 года Р.Мугабе принял поправку к конституции, устраняющую должность премьера и концентрирующую власть в руках президента. После голосования в парламенте Р.Мугабе стал президентом Зимбабве и переизбирался на этот пост до 2013 года.

С начала 2000-х годов Зимбабве находится под экономическими санкциями США и ЕС.

В конце 2000-х годов власти страны начали печатать дополнительные деньги в отчаянной попытке исправить финансовое состояние, но это в конечном итоге привело к гиперинфляции и обесцениванию местной валюты. В 2008 году инфляция в Зимбабве составила рекордные 231 000 000%, а по неофициальным оценкам была еще выше. Показатели роста потребительских цен с тех пор в стране не публикуются.

С 2014 года в Зимбабве в качестве платежного средства принимаются восемь валют, включая юань, иену, индийскую рупию и австралийские доллары. В конце 2016 года Резервный банк Зимбабве выпустил квазивалюту, являющуюся местным эквивалентом долларов США, на которые страна перешла в 2009 году, отказавшись от эмиссии национальной валюты. За пределами Зимбабве эта валюта ценности не имеет.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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