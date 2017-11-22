США ввели новые санкции для подрыва торговли с КНДР

Вашингтон ввел санкции в отношении одного китайского предпринимателя, а также 13 торговых фирм, зарегистрированных в КНР и КНДР, и 20 судов, ходящих под северокорейским флагом. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщило министерство финансов США.

Как пояснил глава ведомства Стивен Мнучин, новые ограничительные меры призваны подорвать торговлю с Пхеньяном и приняты для оказания "максимального давления" на КНДР, продолжающую незаконное финансирование своих ядерной и ракетной программ.

Под удар попали компании, поддерживавшие торговые операции с Северной Кореей на "сотни миллионов долларов", добавил Мнучин.

В понедельник, 20 ноября, США вернули Северную Корею в список стран, поддерживающих терроризм. Наряду с КНДР в реестре фигурируют Иран, Судан и Сирия. Американское законодательство запрещает экспорт оружия в эти страны и финансовые транзакции с ними.