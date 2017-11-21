Goldman: мировая экономика будет расти в 2018 году

Синхронизированный подъем мировой экономики должен продолжиться в 2018 г., но план Китая по замедлению кредитования является ключевым элементом неопределенности, заявил Эндрю Тилтон, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Goldman Sachs Group Inc.

"Мы довольно оптимистично смотрим на предстоящий год, - сказал Тилтон в интервью Bloomberg Television. - Мы думаем, что все еще есть возможность для роста во многих странах мира, в том числе и в Азии".

Однако план Китая по ограничению финансовых рисков является одним из главных факторов неопределенности, отметил Тилтон. Власти в Пекине пообещали уделять меньше внимания темпам экономического роста и вместо этого сосредоточиться на устойчивости второй по величине экономики мира.

"Это одна из ключевых дискуссий, - сказал Тилтон. - Темпы, с которыми они решили двигаться, и их способность реализовывать это постепенно - это действительно ключевой фактор для 2018 года. На Китай приходится почти половина мировых инвестиций, поэтому управление ужесточением в этой области и постепенное замедление инвестиций действительно важно, и не только для Китая, но и для всего мира".

Общий долг Китая вырастет до 327% ВВП к 2022 г., написали исследователи Bloomberg Economics в докладе, опубликованном во вторник.

Как сообщали "Вести.Экономика", в октябре глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что Китай будет предотвращать риски, связанные с чрезмерным оптимизмом, который может привести к "моменту Мински", то есть к внезапному обвалу цен на активы. Глава центробанка добавил, что уровни корпоративного долга в стране являются относительно высокими, а долг домашних хозяйств растет слишком быстро.

В пятницу финансовые регуляторы Китая предложили ряд мер по ограничению рисков на рынке продуктов по управлению активами объемом в $15 трлн.

Рост в Индии

По словам Тилтона, экономика Индии в следующем году может оказаться сильнее, чем ожидалось, поскольку шок от беспрецедентного запрета наличных денег и введения нового общенационального налога на потребление начинает проходить.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service удивило рынки, повысив суверенный рейтинг Индии впервые с 2004 г. - с "Baa3" до "Baa2", - несмотря на краткосрочную экономическую неопределенность.

"Решение о повышении рейтингов подкрепляется ожиданиями Moody's относительного того, что дальнейший прогресс в проведении экономических и институциональных реформ со временем улучшит высокий потенциал роста в Индии", - заявило Moody's.

"Хотя в Индии еще многое предстоит сделать, мы думаем, что рост может оказаться неожиданно сильным", - сказал Тилтон в интервью Bloomberg TV.