Финансовые новости
- |
- 21.11.17
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Полиция Чехии просит парламент снять иммунитет с будущего премьера
15:29 21.11.2017 |
Полиция Чехии обратилась в парламент с просьбой снять иммунитет с будущего премьер-министра Андрея Бабиша для судебного преследования по делу о мошенничестве с использованием субсидий ЕС.
Полиция также просит снять иммунитет с заместителя председателя возглавляемого Бабишем движения ANO Ярослава Фелтинки. Пресс-секретарь Пражской городской прокуратуры подтвердил, что запрос касается двух депутатов и связан с выплатами субсидий ЕС.
Бабиш и Фелтинка находились под следствием во время прошлого срока парламента. После октябрьских парламентских выборов они получили мандаты и их преследование было остановлено.
Палата депутатов должна будет решить вопрос о снятии иммунитета в новом составе. Новый запрос о преследовании будет передан новому спикеру, которым, как ожидается, будет депутат от ANO.
Партия Бабиша получила 78 мест из 200, а за снятие иммунитета должны проголосовать более половины депутатов.
Бабиш не нашел политических соратников для формирования коалиции и пытается создать правительство меньшинства с Коммунистической партией. Переговоры о формировании правительства могут продолжаться еще несколько месяцев, прежде чем Бабиш получит пост премьера.
Полиция обвиняет Бабиша, Фелтинку и еще девять человек в незаконном получении субсидий в размере $50 млн для фермы, которая в 2007-2008 годах входила в агрохолдинг Бабиша.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов
|Обострение в АТО: Почему боевики расстреливают Попасную
|США приближаются к торговой войне с Китаем
|Восстановительный рост российской экономики завершается
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕС готов предложить странам Восточного партнерства инвестиционный план, а не "план Маршалла" - источник
|Сурков против ФСБ. Путин умывает руки
|Полиция Чехии просит парламент снять иммунитет с будущего премьера
|Google намерен фильтровать российскую пропаганду
|Дешевое электричество Канады привлекло крупных майнеров
|США приближаются к торговой войне с Китаем
|Восстановительный рост российской экономики завершается
Это интересно
|Наркоман, алкоголик, убийца, IT-бизнесмен? Как начиналась история создателя антивируса McAfee. И закончилась
|Турецкая полиция поймала банду похитителей владельцев биткоинов
|Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км
|Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км
|Представлен смартфон OnePlus 5T
|Наушники Vinci 2.0: поддержка Alexa, управление жестами, 20 часов автономности, датчик ЧСС, модем 3G и модуль GPS
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах