Полиция Чехии просит парламент снять иммунитет с будущего премьера

Полиция Чехии обратилась в парламент с просьбой снять иммунитет с будущего премьер-министра Андрея Бабиша для судебного преследования по делу о мошенничестве с использованием субсидий ЕС.

Полиция также просит снять иммунитет с заместителя председателя возглавляемого Бабишем движения ANO Ярослава Фелтинки. Пресс-секретарь Пражской городской прокуратуры подтвердил, что запрос касается двух депутатов и связан с выплатами субсидий ЕС.

Бабиш и Фелтинка находились под следствием во время прошлого срока парламента. После октябрьских парламентских выборов они получили мандаты и их преследование было остановлено.

Палата депутатов должна будет решить вопрос о снятии иммунитета в новом составе. Новый запрос о преследовании будет передан новому спикеру, которым, как ожидается, будет депутат от ANO.

Партия Бабиша получила 78 мест из 200, а за снятие иммунитета должны проголосовать более половины депутатов.

Бабиш не нашел политических соратников для формирования коалиции и пытается создать правительство меньшинства с Коммунистической партией. Переговоры о формировании правительства могут продолжаться еще несколько месяцев, прежде чем Бабиш получит пост премьера.

Полиция обвиняет Бабиша, Фелтинку и еще девять человек в незаконном получении субсидий в размере $50 млн для фермы, которая в 2007-2008 годах входила в агрохолдинг Бабиша.