Дешевое электричество Канады привлекло крупных майнеров

Самая большая провинция Канады, Квебек, привлекла внимание майнеров со всего мира. Особенно китайских майнеров. За счет того, что в регионе сосредоточено около 40% водных ресурсов страны, на которых находятся крупные гидроэлектростанции, тут очень дешевое электричество. К этому можно добавить суровые и долгие зимы, благодаря которым можно сэкономить на охлаждении оборудования - все это привлекает крупные майнинговые компании из Китая, вынужденные искать новые места для размещения оборудования.

Управляет всеми гидроресурсами государственное предприятие Hydro-Quebec, расположенное в Монреале, которое является четвертым по величине производителем гидроэнергии в мире.

На сегодняшний день средняя цена электроэнергии в Квебеке составляет 4.56 цента за киловатт-час (кВт⋅ч). Но уже 1 апреля 2018 года в действие вступит новая программа, ориентированная на предприятия, требующие дополнительно как минимум 500 кВт⋅ч. Для них цена за 1 кВт⋅ч будет составлять 2.58 цента.

Основными потенциальными клиентами Hydro-Quebec сегодня являются китайские майнеры биткоина. Из-за опасений, что правительство Китая может расширить свои криптовалютные санкции на индустрию майнинга, все больше компаний вынуждены искать новые места для размещения своих огромных вычислительных центров.

Как сообщил вице-президент Hydro-Quebec Эрик Филион (Eric Filion), уже около 10 компаний связались с ним по вопросу размещения оборудования:

«Это действительно крупные игроки... Bell Center в Монреале потребляет 5 МВт электроэнергии. Компании, которые связались с нами, потребляют от 5 МВт до нескольких сотен МВт».



