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Британцы теряют 400 фунтов в год из-за Brexit
17:28 20.11.2017 |
Brexit негативно отразился на курсе британской валюты, заработной плате работников в Британии, а также привел к росту инфляции, пишет издание The Times.
Согласно исследованию лондонского центра Centre for Economic Performance больше всего выросли цены на импортные продукты (хлеб, яйца и молоко), мебель и ювелирные изделия.
Как отметили эксперты, в среднем последствия Brexit обошлись каждой британской семье в 7,74 фунта стерлингов ($10,23) в неделю, что соответствует 404 фунтам стерлингов ($533,9) в год.
В целом рост цен после референдума о выходе Британии из состава Евросоюза оказался равен сокращению годовой зарплаты среднего британца примерно на 448 фунтов стерлингов ($592). Таким образом, голосование за выход из ЕС обошлось британцам в недельную зарплату.
Решение Великобритании выйти из Европейского союза снизит располагаемый доход более чем на 600 фунтов стерлингов ($795) на домохозяйство согласно данным Национального института экономических и социальных исследований (NIESR).
Падение фунта после референдума привело к значительному ускорению инфляции. В то же время Brexit негативно повлиял на инвестиции и производительность, увеличил неопределенность для бизнеса и отрицательно сказался на росте, заявил NIESR.
"Если бы фунт стерлингов не обесценился, а экономика продолжала расти прежними темпами, как это было бы, вероятно, с улучшением глобального фона, реальный располагаемый доход на душу населения мог бы быть более чем на 2% выше, чем сейчас, в среднем на сумму более 600 фунтов в год для [каждого] домохозяйства", - отметил Гэрри Янг из NIESR.
Согласно докладу повышение стоимости жизни в связи с Brexit, скорее всего, окажет большее давление на безработных, пенсионеров и семей с одним родителем.
Отдельное исследование показало, что последствия решения о выходе из ЕС, вероятно, будут более тяжелыми для районов вокруг Лондона, которые в основном голосовали за сохранение членства Великобритании в блоке, чем для районов, которые в основном поддерживали Brexit.
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