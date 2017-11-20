В ЕС утвердили новую систему регистрации на границах Шенгена

Совет ЕС в понедельник, 20 ноября, одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности, будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

Система позволит как усилить, так и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамп в паспортах.

"Сильный контроль наших внешних границ имеет важное значение для функционирования Шенгенской зоны. Система въезда и выезда будет способствовать улучшению внешнего пограничного контроля, лучшей идентификации лиц, нарушивших срок пребывания, и усилению борьбы с терроризмом", - заявил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт .

Система будет применяться независимо от того, нужна ли путешествующим виза.

Теперь Совету ЕС и Европейскому парламенту необходимо подписать принятое постановление. Подписанный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. Ожидается, что новая система заработает в 2020 году.

