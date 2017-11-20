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Мугабе согласился на условия отставки - СМИ
10:55 20.11.2017 |
Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял условия отставки, сообщил в понедельник американский телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам с организацией ветеранов борьбы за независимость.
Источники телеканала уточнили, что генералы пошли на уступки президенту, выполнив многие его требования. В частности, Р.Мугабе получит полный иммунитет для себя и своей супруги Грейс, а также сохранит за собой все свое имущество.
Накануне правящая партия страны ЗАНУ-ПФ отстранила Р.Мугабе от руководства и потребовала до полудня 20 ноября покинуть пост президента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей.
В партии отметили, что в случае отказа Р.Мугабе ожидает процедура импичмента.
Президент в официальном телеобращении заявлял, что вопреки поставленному ультиматуму не намерен в ближайшие недели уходить в отставку.
15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р.Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Р.Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.
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