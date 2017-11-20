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Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных комплексов Patriot
09:05 20.11.2017 |
Госдепартамент США одобрил продажу Польше противоракетных комплексов Patriot. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщило Управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA). Общая сумма сделки оценивается в 8,9 миллиардов евро (10,5 млрд долларов). Окончательное решение должен вынести Конгресс США.
В сделку могут быть включены 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), 16 пусковых установок, 4 радара, 4 контрольные станции, запчасти, программное обеспечение и экипировка. Помимо этого, Польша заплатит за техническую, инженерную и снабженческую поддержку.
Военную сделку США и Польша согласовали в июле 2017 года во время визита американского президента Дональда Трампа в Варшаву. Комплексы Patriot должны стать частью польской самозащиты от возможной российской агрессии. Восточный "фланг" ЕС и НАТО - Польша, Эстония, Латвия и Литва - с начала военного кризиса на востоке Украины чувствуют повышенную угрозу со стороны Москвы.
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