Как минимум 15 стран намерены отказаться от использования угля к 2030 году

По меньшей мере 15 государств присоединились к международному альянсу, призывающему к постепенному отказу от использования угля в производстве электроэнергии до 2030 года, сообщили в четверг делегаты ООН на климатической конференции в Бонне, передает Энергореформа со ссылкой на Reuters.

В число стран, примкнувших к альянсу Powering Past Coal, входят Великобритания, Канада, Дания, Финляндия, Италия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Швейцария, Новая Зеландия, Эфиопия, Чили, Мексика и Республика Маршалловы острова, сообщают делегаты.

Цель альянса - увеличить число участников до 50 к следующей климатической конференции ООН в 2018 году, которая пройдет в польском городе Катовице, одном из самых загрязненных европейских городов.

Тем не менее некоторые крупнейшие мировые потребители угля - Китай, США, Германия и Россия - не присоединились к альянсу.

Powering Past Coal был основан спустя несколько дней после того, как правительство США, а также американские энергетические компании, провели внеплановое мероприятие в рамках конференции для популяризации "использования ископаемого топлива и атомной энергии для уменьшения воздействия на климат".

Мероприятие спровоцировало мирный протест против использования угля, а также вызвал недовольство многих министров, разрабатывающих устав, согласно которому будет реализовано Парижское соглашение по климату.

Создателями альянса являются Великобритания, Канада и Республика Маршалловы острова. В письме, оказавшемся в распоряжении Рейтер, организаторы призывают другие страны присоединиться к ним.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в альянс вошло около десятка стран, помимо отдельных штатов США, канадских провинций, а также некоторых компаниий.

"Это своего рода упрек Великобритании и Канады, двух ближайших союзников США, в адрес (президента) Дональда Трампа, который не даст его одержимости грязной энергией развернуться", - сказал эксперт по климату из Christian Aid Мохаммед Адоу.

С момента подписания Парижского соглашения в 2015, цель которого - отказ от использования ископаемого топлива, некоторые страны разработали план по постепенному сокращению доли угля в энергопотреблении.