Финансовые новости
- |
- 17.11.17
- |
- 19:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СМИ: Власти Саудовской Аравии предлагают задержанным по делу о коррупции сделку
15:27 17.11.2017 |
Власти Саудовской Аравии предлагают некоторым задержанным в рамках антикоррупционной кампании передать властям активы и денежные средства в обмен на свободу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из источников, сделка предполагает продажу таких активов, как недвижимость и акции, а также открытие данных о банковских счетах для оценки объемов денежных средств.
По имеющимся данным, у одного из задержанных после заключения такой сделки со счета вывели десятки миллионов саудовских риалов. Другой задержанный, якобы, передал властям акции на сумму до 4 миллиардов риалов (примерно 1 миллиард долларов).
Ранее в ноябре Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели. Первые данные расследования в рамках антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии указали на присвоение более 100 миллиардов долларов в результате коррупционных действий.
После этого, по неофициальным данным, ЦБ страны выдал распоряжение банкам заморозить счета десятков частных лиц, среди которых есть как задержанные, так и те, кто не был взят под арест; при этом под угрозой уже находится благосостояние задержанных в размере 33 миллиардов долларов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Госбюро расследований начнет пугать VIP-чиновников
|НАБУ завело дело на Луценко по заявлению беглого экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина
|Штрафы за драки и большая двадцатка: Почему нардепы тормозят реформу парламента
|Оборонный комитет Рады поддержал отредактированный законопроект о реинтеграции Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СМИ: Власти Саудовской Аравии предлагают задержанным по делу о коррупции сделку
|Китайский маневр Трампа. Почему Путину придется расчленить Газпром
|Власти Туркмении решают финансовые проблемы за счет населения
|От революции к криптовалюте: главное о кризисе в Зимбабве
|Россия оставила без мандата миссию ООН по расследованию применения химоружия в Сирии
|Конгресс США одобрил военную помощь Украине на 350 млн долларов
|Палата представителей США утвердила проект налоговой реформы Трампа
Это интересно
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды
|Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров