Россия оставила без мандата миссию ООН по расследованию применения химоружия в Сирии

В четверг, 16 ноября, Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала американский проект резолюции по продлению работы совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. Мандат следственной комиссии (Joint Investigative Mechanism, JIM) истекает в ночь на 17 ноября.

Ранее Россия внесла собственный проект резолюции, но отозвала его 16 ноября после того, как другие члены СБ ООН высказались против того, чтобы по нему прошло голосование сразу после рассмотрения американского документа, который в результате поддержали 11 членов СБ ООН.

С начала войны в Сирии в 2011 году Россия уже в десятый раз ветировала резолюцию по этой стране в Совете Безопасности ООН. Кроме РФ против проекта, представленного США, проголосовала Боливия, а Китай и Египет воздержались.

26 октября в СБ ООН был распространен доклад совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии. В нем говорилось, что за использование зарина 4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун несет ответственность режим Башара Асада, а за атаку в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года с использованием сернистого иприта ответственна террористическая организация "Исламское государство". Россия оценила доклад как "любительский и основанный на предположениях и избирательном использовании фактов".

Ранее, 24 октября, Россия в Совбезе ООН также наложила вето на вынесенный США на голосование проект резолюции, предполагающий продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии.