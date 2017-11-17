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Палата представителей США утвердила проект налоговой реформы Трампа
07:14 17.11.2017 |
Палата представителей Конгресса США в четверг, 16 ноября, утвердила законопроект налоговой реформы. Масштабный план всестороннего реформирования американской налоговой системы США, являвшийся одним из пунктов предвыборной программы Дональда Трампа, поддержали 227 конгрессменов, "против" высказались 205. Для того, чтобы закон был принят, его должен одобрить Сенат.
В этой связи агентство dpa напоминает, что у сенаторов-республиканцев есть собственный план налоговой реформы, в немалой степени отличающийся от проекта Палаты представителей. И если сенаторы будут настаивать на своей версии, верхней и нижней палатам Конгресса придется договариваться по ряду ключевых вопросов.
Ранее республиканцы заявляли, что намерены добиться принятия закона до конца года. Это стало бы первым серьезным законодательным успехом Дональда Трампа с момента его вступления в должность.
Снижение корпоративного налога и упрощение налоговой системы
Одним из основных пунктов налоговой реформы является существенное снижение ставок личного подоходного и корпоративного налогов. Последний в США - сейчас один из самых высоких по сравнению с показателями в других странах с развитой экономикой. Максимальную норму обложения для предприятий планируется сократить с нынешних 35 до 20 процентов.
Налоговую систему предлагается упростить таким образом, чтобы вместо семи категорий прогрессивного подоходного налога остались всего три основных, привязанных к размеру доходов: 12, 25 и 35 процентов. Четвертая категория - 39,6 процента - предназначена для отдельных граждан с доходами свыше 500 тысяч долларов (около 429 тысяч евро) и супружеских пар, зарабатывающих от 1 млн долларов (860 тысяч евро) в год.
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