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Инвесторы из Китая тайно вкладывают деньги в Индию
14:46 16.11.2017 |
Согласно официальным данным правительства Индии прямые инвестиции Китая в страну с начала столетия достигли лишь $1,6 млрд в марте 2017 г., сообщает CNBC.
Это незначительная сумма по сравнению с тем, что председатель КНР Си Цзиньпин в 2014 г. обещал вложить $20 млрд в течение пяти лет в Индию, одну из самых быстрорастущих азиатских экономик.
В действительности люди в Индии, которые тесно сотрудничают с китайским бизнесом, отмечают, что инвестиции Китая в страну могут быть как минимум в пять раз больше, чем показывают официальные данные.
"Китайские инвестиции увеличились вдвое за последние два года. У меня нет причин сомневаться в том, что это (рост - прим. ред.) продолжится, - рассказал CNBC Сантош Пай, партнер юридической фирмы Link Legal, которая имеет офисы по всей Индии. - Если вы - китайская компания с неограниченным количеством капитала и вы смотрите на весь мир и спрашиваете, на что можно сделать крупную ставку, ответ - это Индия".
Как правило, инвестиции поступают от китайских компаний, базирующихся в США, Сингапуре или других странах мира, и поэтому не могут быть отнесены к "китайским" инвестициям. По словам экспертов, официальные данные отслеживают только инвестиции, производимые компаниями, которые базируются в материковом Китае, не учитывая даже фирмы из Гонконга и Макао.
Хотя бизнес с радостью получает китайские деньги, никто не стремится придавать этому огласку, учитывая историю индийско-китайских отношений. Две страны пережили войну, и на их общей границе регулярно происходят стычки.
"Инвестиции, которые не администрируются или на которые не влияет восприятие правительства, активно поступают [в Индию], - говорит Аравинд Елери, заместитель директора Института исследований Китая в Нью-Дели. - Правительства штатов Индии с осторожностью относятся к китайцам, поэтому сейчас они совершают [слияния и поглощения] и [создают совместные предприятия] в частном секторе. Нет инвестиций в ключевые, крупные инфраструктурные проекты".
Вместо этого китайские инвесторы совершают в Индии небольшие сделки на сумму около $1 млн, вкладывая средства в стартапы. Среди крупных инвесторов на этом фронте - компании Tencent и Alibaba. Они вложили $1,2 млрд и $650 млн соответственно в стартапы и сделки прямого инвестирования за последние два года, свидетельствуют данные Venture Intelligence.
Этот приток средств оказал заметное влияние на индийское стартап-сообщество.
"Китайцы улучшают настроения [индийского бизнеса]. Произошло также внезапное изменение в восприятии индийских инвесторов. Если китайцы вкладывают деньги в индийские стартапы, то и я вложу, - так они думают", - отметил Ришаб Лавания, соучредитель Xeler8 - стартапа, приобретенного китайским фондом в январе этого года.
По данным Venture Intelligence, с начала 2017 г. около $3,5 млрд было вложено в индийские компании, созданные менее 10 лет назад. Китайские инвесторы обеспечили чуть менее 10% от этой суммы.
Как сообщали "Вести.Экономика", нефинансовые иностранные инвестиции Китая в январе-октябре составили $86,3 млрд, сократившись на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку инвестиции в некоторые отрасли прекратились. Меры властей Китая по ограничению оттока капитала прервали непрерывную серию роста зарубежных инвестиций с 2010 г. В августе правительство страны ужесточило правила для иностранных инвестиций, указав, какие вложения считаются "правильными", а какие - нерациональными.
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