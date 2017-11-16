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Россия реструктурирует долг Венесуэлы
15:52 15.11.2017 |
Россия и Венесуэла в среду, 15 ноября, подписали межправительственный протокол о реструктуризации долга Каракаса. Согласно его условиям, задолженность будет погашаться на протяжении 10 лет, при этом объем платежей в первые шесть лет будет минимальным, говорится в сообщении на сайте министерства финансов РФ.
О том, что Москва согласилась на реструктуризацию долга Каракаса в размере 3,15 млрд долларов, стало известно в октябре. Общий объем задолженности страны иностранным кредиторам составляет около 155 млрд долларов.
Венесуэлла переживает глубокий экономический кризис. 13 ноября в Каракасе прошла конференция ее международных кредиторов, которая завершилась без результатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что из-за катастрофического финансового положения страна не сможет выполнить обязательства по выплате долгов.
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