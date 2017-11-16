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Россия тратит на оборонку $70 млрд
13:34 15.11.2017 |
Расходы российских властей на оборону выросли до 5,3% от ВВП, или до $69,2 млрд. Таким образом, Россия поднялась на седьмое место в мире по милитаризации экономики, пишут "Известия" со ссылкой на исследование PwC "Перспективы глобальной обороны".
В 2014 г., когда вышел предыдущий отчет PwC, Россия тратила на оборону 4,5% ВВП.
В своем исследовании PwC делит все страны на шесть категоирй по стратегии обороны - от стран, решающих свои задачи за счет союзников (Швейцария, Дания), до глобальных силовых лидеров, куда входят только РФ и США. Причем обе страны тратят на оборону более 3% ВВП.
Первое место по милитаризации эконмоики занимает Оман с долей расходов в 16,75% ВВП, второе место заняла Саудовская Аравия (10,41%), третье место у Сирии (8,49%). Соединенные Штаты заняли только 17-е место с показателем в 3,3% от ВВП.
В то же время, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия занимает третье место в мире по объему расходов госбюджета на оборону после США и Китая без привязки к ВВП.
Эксперты считают, что в 2017 г. расходы на оборону в РФ составят привычные для последнего времени 2,9 трлн руб., причем эта сумма не претерпит серьезных изменений в следующие три года.
Стоит отметить, что Россия не только тратит на оборону, но и зарабатывает в этой сфере. В 2016 г. экспорт вооружений из РФ составил $15 млрд. Это позволяет диверсифицировать зависимую от экспорта углеводородов экономику РФ.
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