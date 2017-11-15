Финансовые новости
- |
- 15.11.17
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Великобритания обвиняет Россию в хакерских атаках на энергетический сектор страны
10:45 15.11.2017 |
Российские хакеры в течение 2016 года совершали нападения на британские СМИ, предприятия телекоммуникационного и энергетического сектора. Таковы данные директора Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Великобритании Кирена Мартина.
"Я могу подтвердить, что вмешательство России, которое обнаружил за прошедший год Национальный центр кибербезопасности, включает атаки на СМИ, телекоммуникационный и энергетический сектора", - говорится в речи, с которой Мартин выступит на технологическом саммите в Лондоне в среду, 15 ноября.
В замечаниях Мартина, подготовленных к речи, говорится, что NCSC "активно взаимодействует с международными партнерами, промышленностью и гражданским обществом", с тем чтобы отражать угрозу со стороны России. По данным газеты The Telegraph, после того, как в прошлом году центр начал работать, ему удалось блокировать 10 миллионов хакерских атак и отреагировать на 590 инцидентов, включая атаку на Национальную службу здравоохранения (NHS) Великобритании.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в распространении дезинформации и вмешательстве в выборы в зарубежных странах.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сенат США выяснил, кто может помешать Трампу начать ядерную войну
|Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
|Рада приняла за основу выводы и предложения к проекту закона о госбюджете-2018
|Рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 замедлился до 2,1% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Великобритания обвиняет Россию в хакерских атаках на энергетический сектор страны
|CIT: российские военные выдали кадры из игры за атаку на ИГ
|Генпрокурор США вновь изменил свои показания по российскому делу
|Австралийцы проголосовали на референдуме за признание гей-браков
|Армия Зимбабве захватила телевидение и отрицает переворот
|Сенат США выяснил, кто может помешать Трампу начать ядерную войну
|Палата представителей США одобрила военный бюджет
Это интересно
|Qualcomm отклонила предложение о покупке со стороны Broadcom
|Инженер Toyota предрек скорую смерть ДВС
|Volkswagen работает над электромобилем Beetle
|Bentley построит новую модель из четырехдверного электрокара Porsche
|Генпрокуратура сообщила о подозрении лицам по делу об искусственном внедрении в Украине криптовалюты SwisCoin
|Как работают частные клубы новой волны
|Кабмин предлагает Раде ужесточить уголовную ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения