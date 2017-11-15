Великобритания обвиняет Россию в хакерских атаках на энергетический сектор страны

Российские хакеры в течение 2016 года совершали нападения на британские СМИ, предприятия телекоммуникационного и энергетического сектора. Таковы данные директора Национального центра по кибербезопасности (NCSC) Великобритании Кирена Мартина.

"Я могу подтвердить, что вмешательство России, которое обнаружил за прошедший год Национальный центр кибербезопасности, включает атаки на СМИ, телекоммуникационный и энергетический сектора", - говорится в речи, с которой Мартин выступит на технологическом саммите в Лондоне в среду, 15 ноября.

В замечаниях Мартина, подготовленных к речи, говорится, что NCSC "активно взаимодействует с международными партнерами, промышленностью и гражданским обществом", с тем чтобы отражать угрозу со стороны России. По данным газеты The Telegraph, после того, как в прошлом году центр начал работать, ему удалось блокировать 10 миллионов хакерских атак и отреагировать на 590 инцидентов, включая атаку на Национальную службу здравоохранения (NHS) Великобритании.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в распространении дезинформации и вмешательстве в выборы в зарубежных странах.