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Генпрокурор США вновь изменил свои показания по российскому делу
09:12 15.11.2017 |
Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс вновь изменил свои показания по одному из эпизодов в рамках расследования предположительного вмешательства России в американские президентские выборы. Выступая во вторник, 14 ноября, перед членами Юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, он заявил, что теперь помнит о встрече, на которой советник президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос упомянул о своих связях с российскими властями.
Сешнс, однако, настаивает на том, что не знает никаких подробностей этого сотрудничества. Ранее глава Минюста утверждал в Конгрессе, что ничего не помнит об обсуждаемой встрече.
Представители Демократической партии обвинили генпрокурора во лжи под присягой. Сешнс категорически опровергает это обвинение.
Перед назначением на пост главы министерства юстиции Джефф Сешнс утверждал, что не имел никаких контактов с российскими представителями во время предвыборной гонки, однако впоследствии изменил эти показания, признавшись, что не менее двух раз встречался с тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
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