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Австралийцы проголосовали на референдуме за признание гей-браков
08:58 15.11.2017 |
Избиратели в Австралии большинством в 61,6% голосов высказались на референдуме за легализацию однополых браков, сообщает Австралийское бюро статистики.
Референдум не имеет обязательной силы, но премьер-министр Малькольм Турнбулл, когда стали известны результаты голосования, пообещал изменить законодательство страны до Рождества.
"Миллионы [австралийцев] сказали свое слово, и они подавляющим большинством голосов высказались за равенство прав на брак. Они сказали "да" справедливости, "да" супружеской верности, "да" любви. Теперь пришло время нам здесь, в парламенте Австралии, сделать свое дело", - заявил Турнбулл.
Турнбулл и ранее поддерживал легализацию однополых браков, но не все в его правительстве разделяют эту позицию.
Голосование проводилось по почте и продолжалось восемь недель. В нем приняли участие 12,7 миллиона человек, что составляет 79,5% избирателей.
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