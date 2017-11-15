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Армия Зимбабве захватила телевидение и отрицает переворот
08:37 15.11.2017 |
После захвата государственной телекомпании Зед-би-си военные передали заявление, что они действуют против преступников, но никакого переворота нет и президенту Зимбабве Роберту Мугабе ничего не угрожает.
"Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президенты и его семья живы и здоровы и их безопасность гарантирована", - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже.
Агентство Рейтер опознало в этом человеке генерал-майора Мойо, возглавляющего тыловое управление зимбабвийского генштаба.
Генерал добавил, что военные выступили против, как он выразился, преступников в окружении Мугабе.
В Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерийских орудий.
Ранее посол Зимбабве в ЮАР отрицал разговоры о перевороте в его стране.
Правящая партия Зимбабве обвинила главнокомандующего армией генерала Константино Чивенга в "предательском поведении", после того как он предупредил о возможном вмешательстве военных в политику.
Чивенга бросил вызов президенту Роберту Мугабе после того, как тот уволил вице-президента страны.
Генерал сказал, что армия готова к решительным действиям, чтобы положить конец чисткам в партии Мугабе.
Противостояние продолжилось во вторник, когда на дорогах за пределами Хараре была замечена бронетехника. С какой целью она там находилась, остается неясным.
Источники агентства Рейтер сообщают, что при захвате телеканала некоторые сотрудники Зед-би-си подверглись грубому обращению со стороны военных. Сотрудникам телекомпании сказали, что они "не должны волноваться", а солдаты находятся в здании только для его защиты.
Посол Зимбабве в ЮАР Айзек Мойо сказал Рейтер, что правительство страны сохраняется "в неизменном виде", и отмел любые разговоры о возможном перевороте как "утверждения из соцсетей".
Посольства Великобритании и США в Хараре призвали своих граждан избегать общественных мест.
Ни 93-летний Мугабе, ни его представители пока не делали никаких заявлений.
На прошлой неделе Мугабе уволил вице-президента Эммерсона Мнангагва, которого ранее считали наиболее вероятным преемником президента. Но ситуация изменилась, и теперь наиболее вероятной преемницей называют жену Мугабе - Грейс.
Партия Зану-ПФ заявила, что комментарии генерала Чивенги были "рассчитаны на нарушение национального мира ... [и] подстрекательство к восстанию".
Партия заявила, что никогда не уступит военным угрозам и "подтверждает первенство политики над оружием".
Лидер молодежного крыла правящей партии Кудзай Чипанга сказал, что генерал не имеет полной поддержки всей армии.
"На карту поставлена наша страна и будущее, и мы не позволим никакому отдельному военному встать на пути лидера партии и законно избранного президента страны", - заявил он во вторник журналистам.
Молодежное крыло партии поддерживает Грейс Мугабе.
Чивенга сделал заявление о возможности военного вмешательства на пресс-конференции в штабе армии, в окружении старших офицеров.
Он сказал, что "чистки" в партии направлены на тех, кто когда-то привел Зимбабве к независимости. Сам генерал - также один из ветеранов этой войны 1970-х годов.
"Мы должны напомнить тем, кто стоит за нынешними предательскими махинациями, что, когда дело касается вопросов защиты нашей революции, военные действуют, не колеблясь", - сказал он.
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