Добыча нефти и газа в США может подскочить на 25% к середине 2020-х годов благодаря последствиям "сланцевой революции" и составить 30 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в долгосрочном ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook.

По оценкам МЭА, к 2027 году США, вероятно, станут нетто-экспортером нефти впервые с 1953 года. Официальный Вашингтон ожидает, что это произойдет на год раньше - в 2026 году.

Кроме того, к 2025 году Штаты могут превратиться в крупнейшего мирового экспортера сжиженного природного газа, потеснив Катар.

"США становятся бесспорным глобальным лидером в сфере добычи нефти и газа, что будет иметь значительные последствия для энергетического мира", - отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

С 2010 по 2025 год производители сланцевой нефти в США увеличат добычу на 8 млн б/с, и это повышение "будет самым длительным периодом устойчивого роста производства нефти для одной страны в истории нефтяного рынка", говорится в документе. США опередят по общему приросту даже Саудовскую Аравию в период 1966-1981 годов.

Снижение зависимости США от импорта энергоносителей перевернет мировую торговлю углеводородами, отмечают авторы доклада.

Транспортные потоки существенно изменятся с течением десятилетий. Крупнейшим мировым потребителем нефти вместо США к 2030 году станет Китай, прогнозируют в МЭА. К 2040 году 70% всего СПГ в мире будет оседать в азиатских портах.

В целом, рост мирового спроса продолжится, но более медленными темпами, чем раньше. Мировое потребление энергоносителей к 2040 году возрастет примерно на 30% с текущего уровня. Однако, в отличие от крупных компаний, которые прогнозируют, что пик спроса на нефть и другие виды ископаемого топлива будет пройден уже в следующем десятилетии, МЭА не ожидает такого пика даже в 2040 году.

По словам Ф.Бироля, число электромобилей на дорогах мира будет расти экспоненциально, и к 2040 году превысит 300 млн машин по сравнению с текущими 2 млн. "Но, на мой взгляд, пока слишком рано писать некролог для нефти. Спрос на нефть продолжит расти из-за грузовиков, судов, авиации и нефтехимии", - уверен глава МЭА.

Доля возобновляемых источников в мировой энергогенерации увеличится с 24% сейчас до 40% в 2040 году. Однако бума экологически чистой энергетики будет недостаточно, чтобы предотвратить дальнейший рост вредных выбросов и усугубления опасных последствий глобального потепления, считают в МЭА.

