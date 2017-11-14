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Еврокомиссар требует жестких санкций против налоговых оазисов
15:31 14.11.2017 |
Комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси предлагает ввести жесткие санкции против стран, отказывающихся сотрудничать с финансовыми органами Евросоюза. Об этом Московиси заявил во вторник, 14 ноября, на фоне недавней публикации "райских досье" - расследования, в котором шла речь о путях уклонения от налогов политиками, корпорациями и мировыми знаменитостями. "Ни для кого не секрет: как только мы нацелимся на кошелек, все сразу придет в движение", - подчеркнул еврокомиссар на заседании Европарламента в Страсбурге.
Он призвал страны Евросоюза действовать без промедлений. Министры финансов стран ЕС на заседании 5 декабря должны опубликовать черный список налоговых оазисов - стран и территорий, отказывающихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов, считает Пьер Московиси. Этот список, по его мнению, должен быть "достоверным" и предусматривать введение санкций.
"Положить конец культуре банковской тайны"
Необходимо положить конец "культуре (банковской - Ред.) тайны" и обеспечить большую прозрачность уплаты налогов, заявил далее комиссар ЕС. Налоговые оазисы, по его словам, "немного похожи на вампиров - для них нет ничего страшнее света".
Московиси также предложил разработать новые, более прозрачные правила отчетности для налоговых консультантов, юристов и банков, которые продают программы, позволяющие уклониться от налогов, и обязать их предоставлять эти программы налоговым органам своих стран. Если выяснится, что программы нелегальны, продающие их компании следует привлечь к ответственности. Если программное обеспечение не нарушает налоговое законодательство, финансовые органы смогут с их помощью устранить пробелы в законах.
На прошлой неделе министры финансов стран ЕС договорились опубликовать черный список налоговых оазисов. Окончательного решения, какие именно санкции следует ввести против стран, попавших в этот перечень, пока не принято.
5 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал первые результаты анализа секретных файлов, получивших название "Райские досье". В них были раскрыты схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов в налоговых оазисах - небольших странах или территориях с льготным налоговым режимом.
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