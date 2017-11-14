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В офшорах содержится около 10% мирового ВВП или 8% личного финансового состояния всех жителей планеты
14:19 14.11.2017 |
В результате очередной утечки офшорных документов, ставшей известной как "Райское досье", были раскрыты секреты многих чиновников и бизнесменов. Следить за офшорными активами пытаются не только налоговые органы, но и экономисты. Важно знать, уверяют они, сколько на самом деле хранится в офшорах, чтобы трезво оценивать уровень неравенства в мире.
Сколько денег хранится в офшорах, кто их там прячет и почему? Получить ответы на эти вопросы чрезвычайно важно, так как это поможет в изучении неравенства, экономического развития и политики, отмечают исследователи Национального бюро экономических исследований (НБЭИ).
"Поправка на офшорные капиталы" позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными в каждой стране.
Но считать деньги состоятельных людей становится сложнее. С одной стороны, увеличивается число стран, согласившихся на автоматический обмен финансовой информацией. Сейчас в таком списке уже 115 стран (они опубликованы на сайте Организации экономического сотрудничества и развития). В их числе популярные офшорные юрисдикции, такие как Панама и Каймановы острова.
С другой стороны, офшоры, предлагающие широкий спектр финансовых услуг, к примеру, легально сократить налоговые выплаты и облегчить ведение бизнеса, также помогают скрыть капиталы от посторонних глаз. И часть клиентов офшоров - пусть и небольшая - использует офшорные юрисдикции для сокрытия нечестно полученных доходов, пишут эксперты НБЭИ.
Самые популярные офшоры
Данные представлены в процентах от всего объема средств в офшорах
Офшорная экономика растет
Данные об объеме активов в офшорах разнятся.
В абсолютных значениях объемы средств в офшорах растут: с 6 трлн долларов в 2005 году до 10 трлн долларов в 2016 году, Это данные Boston Consulting Group, полученные в ходе интервью со специалистами по управлению частными активами. По консервативным оценкам, в офшорах спрятано 10-13% мирового ВВП, считают в Boston Consulting Group.
А некоммерческая организация Tax Justice Network в своем исследовании (.pdf) подсчитала не только финансовые активы, но и различные ценности, записанные на офшоры: яхты, предметы искусства, недвижимость. По данным Tax Justice Network, только в 2010 году в офшорах хранилось 21-32 трлн долларов.
Сколько денег (в процентах к мировому ВВП) находится в офшорах
Кроме того, отдельные страны публикуют статистику об иностранных активах в банках. К примеру, так делает Центральный банк Швейцарии.
Данные о депозитах иностранцев раскрывают и другие офшоры. Но у них, в отличие от Швейцарии, есть существенный недостаток: в этих данных не указывается информация о крупнейшей части офшорных капиталов - ценных бумагах иностранцев на балансах офшорных банков. Эту часть капиталов исследователи обычно оценивают по аномалиям в инвестиционной статистике.
Используя эти аномалии, французский экономист Габриэль Зукман в 2013 году подсчитал, что в офшорах содержится около 10% мирового ВВП или 8% личного финансового состояния всех жителей планеты.
Объем средств в офшорах
Россия в числе лидеров
В августе 2017 года Национальное бюро экономических исследований (НБЭИ) опубликовало исследование, из которого следовало, что россияне хранят в офшорах активы на сумму в три раза превышающую объем золотовалютных резервов. Получается более 1 трлн долларов.
А в сентябре было опубликовано очередное исследование (.pdf) офшорных капиталов, подготовленное Габриэлем Зукманом и его коллегами Аннет Альстадсетер и Нильсом Йохансеном из НБЭИ. Ученые впервые выяснили, какие государства являются лидерами по объему капитала в офшорах по отношению к своему ВВП.
Это стало возможным благодаря тому, что в 2016 году офшоры начали раскрывать, какой объем депозитов в их банках принадлежит гражданам конкретной страны - например, сколько денег хранят россияне в Гонконге. Ранее офшоры всего лишь сообщали, сколько у них иностранных средств в целом.
По их подсчетам, россияне в 2007 году хранили в офшорах сумму, равную 54% ВВП страны. Выбор именно этого года экономисты объясняют тем, что оценить полностью объемы средств в офшорах для более поздних периодов не представляется возможным, так как во второй половине 2000-х годов владельцы офшорных счетов стали активнее использовать компании-однодневки.
Объем средств, которые резиденты отдельных стран держат в офшорах, 2007 год
Зукман и его коллеги проанализировали объем офшорных капиталов в разных странах и пришли к выводу, что меньше всего услугами налоговых гаваней пользуются скандинавские страны. К примеру, в скандинавских странах лишь 10,5% состояния 0,1% богатейших жителей хранится в офшорах.
Какая доля состояния 0,1% богатейших людей страны находится в офшорах
Для России показатели другие: более 45% средств 0,1% самых богатых граждан находится в офшорах. Похожая ситуация наблюдается в странах Персидского залива и некоторых латиноамериканских государствах, таких как Венесуэла.
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