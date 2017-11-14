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Венесуэла не может договориться с кредиторами
09:49 14.11.2017 |
Конференция международных кредиторов Венесуэлы в Каракасе завершилась без результатов спустя всего 25 минут после начала. Вечером в понедельник, 13 ноября, стороны не достигли договоренности о снижении задолженности и не наметили дату новой встречи. "Не прозвучало никакого предложения, никаких условий, никакой стратегии, ничего", - заявил один из кредиторов по окончании встречи. По его словам, власти Венесуэлы раздали участникам только разноцветные пакеты с шоколадом и венесуэльским кофе.
Каракас обвинил США в тяжелой финансовой ситуации
Председатель конференции, вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами, зачитал заявление, в котором финансовые сложности страны объяснялись санкциями США. По данным агентства Reuters, на встрече присутствовали около 100 кредиторов Венесуэлы, находящейся на грани банкротства. Многие другие заранее отказались от участия, поскольку им были неясны цели конференции, созванной президентом Николасом Мадуро. В свою очередь власти Венесуэлы сообщили об участии 441 международного кредитора и назвали встречу успешной.
Между тем нью-йоркские финансовые институты International Swaps и Derivatives Association (Isda) решили продолжить консультации по Венесуэле 14 ноября.
155 миллиардов долларов
Венесуэла, переживающая глубокий экономический кризис, должна была до 13 ноября осуществить выплату кредиторам почти 1,5 млрд долларов. В противном случае стране грозит дефолт, заявили 10 ноября представители группы кредиторов в Нью-Йорке.
Общий объем задолженности страны иностранным кредиторам составляет около 155 млрд долларов. Однако Мадуро заявил, что из-за катастрофического финансового положения Венесуэла не сможет выполнить обязательств по выплате долгов. Первоочередной задачей он назвал улучшение экономической ситуации граждан страны.
Заплатить миллиард и начать договариваться
Наряду с этим долгом Каракас должен заплатить кредиторам 17 ноября 81 млн долларов, а спустя три дня - еще 200 млн. Президент Мадуро 2 ноября заявил, что правительство готово выплатить 1,161 млрд долларов, но за неделю деньги так и не поступили на счета кредиторов.
9 ноября США ввели ограничительные меры против Венесуэлы. В черный список за "подрыв процесса выборов, цензуру в СМИ и коррупцию" попали девять высокопоставленных чиновников из окружения президента Мадуро, включая министра образования и министра культуры. В свою очередь Брюссель 13 ноября наложил запрет на поставки Венесуэле оружия, любого оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также аппаратуры для электронной разведки. ЕС призвал правительство Мадуро "незамедлительно восстановить демократическую легитимность", в том числе свободные и честные выборы.
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