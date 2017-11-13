Могерини исключает возможность обсуждения ЕС санкций против Ирана из-за ракетных пусков

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила в понедельник, что Совет глав МИД ЕС не обсуждает санкции против Ирана в связи с испытанием в Исламской республике баллистических ракет.

"Мы не обсуждали ни сегодня, ни на прошлой неделе, и я не предвижу каких-либо дискуссий в будущем о последующих санкциях ЕС против Ирана", - сказала Ф.Могерини, отвечая на вопрос журналиста.

Она напомнила, что ЕС отменил все санкции против Ирана, связанные с его ядерной программой, поскольку условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе соблюдались.

Ф.Могерини подчеркнула, что баллистические ракеты не имеют отношения к СВПД.