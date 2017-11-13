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Берлин отклонил введение европейского налога
17:10 13.11.2017 |
Германия отклонила предложение председателя Европарламента Антонио Таяни удвоить бюджет ЕС путем введения так называемого европейского налога. "Для нас эта тема никоим образом не стоит на повестке дня", - заявил в понедельник, 13 ноября, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в Берлине.
По его словам, Берлин считает существующую систему формирования европейского бюджета "дееспособной". Повышенное внимание следует скорее уделять более эффективному расходованию средств ЕС, добавил Зайберт.
Удвоить бюджет ЕС
Антонио Таяни в опубликованном в тот же день интервью WAZ и другим газетам немецкой медиагруппы Funke призвал найти способы удвоить бюджет ЕС со 140 млрд евро до 280 млрд. В частности он предложил ввести европейский налог на совершение биржевых сделок.
В настоящее время 80 процентов бюджета ЕС составляют взносы стран-членов, остальная часть - собственные средства Брюсселя, получаемые главным образом путем таможенных сборов, отмечает агентство AFP. В 2018 году начнутся консультации по вопросу нового семилетнего финансового плана ЕС с 2020 года.
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