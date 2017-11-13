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23 страны ЕС расширяют сотрудничество в оборонной сфере
15:45 13.11.2017 |
23 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонительного союза, подписав в понедельник, 13 ноября, официальное уведомление о расширении "постоянного структурного сотрудничества" - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - в военной и оборонной сфере, сообщается на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС.
О расширении оборонительного сотрудничества договорились представители всех государств Евросоюза, кроме Дании, Ирландии, Мальты, Португалии и Великобритании, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года. Эти 5 стран могут присоединиться к соглашению позже. После подписания документ был передан верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерике Могерини и Совету ЕС.
Увеличение оборонного бюджета
Уведомление о PESCO содержит принципы, лежащие в основе сотрудничества, а также список из 20 обязательств, которые берут на себя участники. Среди них - регулярное увеличение оборонного бюджета "для достижения оговоренных целей", а также участие в совместных оборонительных проектах.
Официальное начало сотрудничества запланировано на 11 декабря. Тогда состоится следующая встреча Совета ЕС, на которой должно быть одобрено соглашение.
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