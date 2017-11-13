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Индекс делового доверия в мире достиг максимума за 6 лет - IFO
15:29 13.11.2017 |
Показатель глобального экономического климата, рассчитываемый мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, поднялся до шестилетнего максимума, при этом настроения бизнеса значительно улучшились почти во всех регионах мира.
Индекс делового доверия в начале четвертого квартале достиг 17,1 пункта по сравнению с 13,2 пункта тремя месяцами ранее. Нынешний уровень индикатора является самым высоким со второго квартала 2011 года.
Респонденты в целом позитивно оценили ситуацию для бизнеса во всех регионах мира, кроме Ближнего Востока и Северной Африки, отмечается во Всемирном экономическом обзоре (WES) института.
Экономические ожидания на ближайшие шесть месяцев также стали более оптимистичными: данный подындекс повысился до 16,9 пункта с 14 пунктов. "Постепенное восстановление мировой экономики должно, таким образом, набирать обороты", - отмечается в исследовании.
Между тем эксперты из стран с развитыми экономиками смотрят в будущее с меньшим оптимизмом, чем их коллеги в государствах с переходной экономикой и развивающихся странах. В частности, очень существенно увеличился уровень ожиданий в Латинской Америке.
Респонденты прогнозируют ускорение роста цен и замедления темпов подъема мировой торговли. Кроме того, ожидается повышение курса доллара США. При этом доля экспертов, которые рассматривают ограничения на экспорт в качестве макроэкономической проблемы, уменьшилась.
В опросе IFO принимали участие почти 1,12 экспертов из 120 государств.
Долгосрочное среднее арифметическое значение индекса мирового экономического климата составляет 4,03 пункта, медианное - 6,15 пункта. Во время экономического бума в середине 90-х годов значение показателя превышало 30 пунктов, отмечает Der Spiegel.
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