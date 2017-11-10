Китай смягчил ограничения для иностранных акционеров

Китай сделал важный шаг на пути к долгожданному открытию своей финансовой системы, заявив, что это позволит снять ограничения на участие иностранцев в банках и компаниях по управлению активами в Китае, пишет Bloomberg.

Снятие ограничений позволит зарубежным фирмам владеть контрольными пакетами акций местных компаний.

Новые правила, обнародованные на правительственном брифинге, предоставят глобальным финансовым компаниям беспрецедентный доступ ко второй по величине экономике в мире.

Этот шаг, о котором объявил вице-министр финансов Чжу Гуаньяо, последовал за тем, что президент США Дональд Трамп призвал облегчить доступ иностранным компаниям к рынку КНР.

Объявление совпадает с визитом Дональда Трампа в Пекин и укрепляет реформу китайского президента Си Цзиньпина менее чем через месяц после того, как он закрепил свой статус самого влиятельного лидера страны в течение нескольких десятилетий.

Последние изменения включают повышение лимита на иностранную собственность в компаниях с совместным предприятием, занимающихся фьючерсами, ценными бумагами и фондовыми рынками, до 51% с нынешних 49%.

Они вступят в силу сразу же после составления конкретных связанных правил, сказал Чжу на пресс-конференции, добавив, что Китай "формулирует график и дорожную карту для принятия реформ и открытия финансового сектора".

Хотя Китай уже сделал большие успехи в открытии своих рынков акций и облигаций для иностранных инвесторов, международные банки и компании, проводящие операции с ценными бумагами, разочарованы ограничениями в собственности, которые сделали их маргинальными игроками в одной из самых быстрорастущих финансовых систем на Земле.

Те, кто начинает работать в Китае, столкнутся со множеством рисков, включая конкуренцию со стороны государственных компаний и угрозу роста дефолтов, но оптимисты говорят, что смягчение правил предоставит иностранным компаниям новые возможности и сделает внутреннюю финансовую систему более эффективной.

Все же иностранные бизнес-сообщества с осторожностью прислушались к новостям.

"Открытие рынка финансовых услуг, безусловно, было одной из главных целей", - сказал Кен Джаррет, президент Американской торговой палаты в Шанхае.

"Это шаг в правильном направлении. Нам нужно будет увидеть подробные правила. В Китае вам всегда нужно обращать внимание на мелкий шрифт, чтобы увидеть, как быстро он движется, но решение, наконец, облегчить доступ - это то, что мы приветствуем", - отметил он.