Трамп провозгласил новую торговую политику

Соединенные Штаты больше не позволят другим странам получать от них одностороннюю торгово-экономическую выгоду, Вашингтон будет работать только на равноправной основе, заявил президент США Дональд Трамп, в пятницу, 10 ноября, выступая на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

"С этого момента мы будем работать на равноправной основе. Мы больше не позволим получать выгоду от Соединенных Штатов. Я всегда буду ставить США на первое место, и я ожидаю того же - отдавать приоритет интересам своей страны - от всех вас", - сказал американский президент. Он отметил, что Вашингтон готов работать с каждым из лидеров стран АТЭС для достижения взаимовыгодного решения.

Курс США на изменение политики в АТР

В своей речи Трамп использовал термин "индо-тихоокеанский регион" (ИТР) и подчеркивал значение Индии, которая не входит в Азиатско-тихоокеанское экономическое сообщество. Трамп активно продвигает идею ИТР прежде всего для того, чтобы сбалансировать усиление Китая в Восточной Азии.

По мнению агентства dpa, речь Трампа означает также коренное изменение политики США в регионе, то есть отход от многосторонних союзов в пользу двухсторонних соглашений с отдельными странами.

Коснувшись конфликта вокруг ядерной программы Северной Кореи, президент США указал также, что будущее Азиатско-тихоокеанского региона "и этих прекрасных людей не должно быть в заложниках извращенных фантазий диктатора".