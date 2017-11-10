Финансовые новости
- |
- 10.11.17
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Афганистан отказывается от российских вертолетов
09:06 10.11.2017 |
В Кабуле больше не нуждаются в российских вертолетах, заявил министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами.
«Раньше мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО...» - цитирует его ТАСС. В будущем планируется пересадить военных Афганистана на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.
При этом, по его словам, "на время перехода с российских вертолетов на натовские нам (Афганистану - ред.) требуется некоторая помощь".
"Мы нуждаемся в обслуживании, это обслуживание проводится через другие страны", - заявил действующий министр.
Россия с 2014 года не может обслуживать поставленную Афганистану технику из-за санкций США.
Вертолетный пакет, в рамках которого НАТО через специальный трастовый фонд приобретала у России вертолеты, в том числе специально адаптированные для условий Афганистана Ми-8, был одним из основных направлений сотрудничества России и альянса до событий в Украине.
Афганский Национальный воздушный корпус располагает 11 ударными Ми-35 (название экспортной версии Ми-24В, самого массового варианта машин этого типа) и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США.
Статьи по теме:
22.08.2017 Новая холодная война с Россией. Что значит план Трампа по Афганистану
Белый дом взрослеет. Войска в Кабул не отправит, но и Москве хозяйничать там не даст.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Денежная масса в Украине в октябре выросла на 0,1% - НБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокуратура проверяет причастность Данилюка и руководства Минфина к преступлениям Януковича
|НКРЭКУ прогнозирует рост тарифов на электроэнергию для промышленности с января на 10-15%
|Польский тупик. Качиньский хочет заставить Украину сдаться Путину?
|Администрация США положительно относится к поставкам Украине противотанковых ракет - СМИ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Афганистан отказывается от российских вертолетов
|Встречи Трампа и Путина во Вьетнаме не будет
|Польский тупик. Качиньский хочет заставить Украину сдаться Путину?
|Британское правительство собирается прописать в законе 29 марта 2019 года как дату выхода из Евросоюза
|Комитет палаты представителей США одобрил налоговую реформу, сенат предложил поправки
|Администрация США положительно относится к поставкам Украине противотанковых ракет - СМИ
|Глава Citigroup: биткоин - угроза для государств
Это интересно
|Представлена самая мощная BMW M3 – 460 лошадиных сил
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью