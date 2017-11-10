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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Афганистан отказывается от российских вертолетов

 

В Кабуле больше не нуждаются в российских вертолетах, заявил министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами.

«Раньше мы покупали вертолеты у России и получали оборудование для ремонта. Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО...» - цитирует его ТАСС. В будущем планируется пересадить военных Афганистана на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.

При этом, по его словам, "на время перехода с российских вертолетов на натовские нам (Афганистану - ред.) требуется некоторая помощь".

"Мы нуждаемся в обслуживании, это обслуживание проводится через другие страны", - заявил действующий министр.

Россия с 2014 года не может обслуживать поставленную Афганистану технику из-за санкций США.

Вертолетный пакет, в рамках которого НАТО через специальный трастовый фонд приобретала у России вертолеты, в том числе специально адаптированные для условий Афганистана Ми-8, был одним из основных направлений сотрудничества России и альянса до событий в Украине.

Афганский Национальный воздушный корпус располагает 11 ударными Ми-35 (название экспортной версии Ми-24В, самого массового варианта машин этого типа) и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США.

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По материалам: Росбалт
 

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