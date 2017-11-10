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Британское правительство собирается прописать в законе 29 марта 2019 года как дату выхода из Евросоюза
07:52 10.11.2017 |
Правительство Великобритании намерено законодательно установить срок выхода страны из Европейского Союза. Парламенту будет предложено 23.00 по Гринвичу 29 марта 2019 года, заявил в ночь на пятницу, 10 ноября, представитель правительства. Точная дата и время Brexit будут закреплены в дополнительной статье закона о выходе из ЕС, который сейчас обсуждается в британском парламенте, написал в Twitter министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.
Эта дата уже была определена ранее, поскольку именно тогда истекает двухлетний срок переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем, который начался 29 марта 2017 после передачи в Евросоюз официального заявления о Brexit.
Однако она не была прописана ни в каком законе, и сторонники выхода Великобритании из ЕС опасаются, что он может затянуться из-за трудного хода переговоров. О внесении изменений в законопроект о Brexit парламент в Лондоне должен проголосовать на следующей неделе. До окончательного голосования по утверждению даты выхода из Евросоюза могут пройти несколько месяцев.
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