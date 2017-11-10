Комитет палаты представителей США одобрил налоговую реформу, сенат предложил поправки

Бюджетный комитет палаты представителей США одобрил налоговую реформу, которая должна стать крупнейшей более чем за три десятилетия, свидетельствуют результаты голосования.

Предполагается, что реформа кардинально снизит налоги для бизнеса - до 20% с 35% на прибыль корпораций.

Все республиканцы в комитете (24) проголосовали за законопроект, все демократы (16) - против. Как ожидается, голосование по законопроекту в полном составе палаты представителей может состояться уже на следующей неделе.

Сенатские республиканцы предложили собственный вариант законопроекта, который предусматривает среди прочего сохранение действующей семиступенчатой шкалы подоходного налога со снижением для самых богатых до 38,5% с нынешних 39,6%. Кроме того, сенат предлагает отложить на год - до 2019 финансового года - снижение корпоративного налога до 20%.

Белый дом приветствовал голосование в комитете.

"Это важный шаг к историческому снижению налога для американцев. Приоритет президента остается прежним на всем протяжении процесса (принятия закона): снижение налогов для семей со средним достатком, упрощенный налоговый кодекс и более низкие ставки для американского бизнеса, чтобы он мог расти, создавать рабочие места, повышать зарплаты для работников и доминировать над конкурентами в глобальном масштабе", - заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Осталось еще много сделать, но администрация по-прежнему уверена, что с помощью постоянного сотрудничества с конгрессом мы достигнем этих приоритетов в текущем году", - добавила она.

Республиканцы и демократы спорят, какой эффект окажет предложенная налоговая реформа. Республиканцы заявляют, что увеличение налоговых вычетов с физических лиц, в том числе за воспитание детей, снизит налоговую нагрузку на средний класс, тогда как снижение налога на прибыль подстегнет экономический рост.

Демократы заявляют, что на самом деле средний класс будет платить больше налогов, поскольку законопроект предлагает прекратить практику, согласно которой с общей суммы федерального налога можно было списывать местные налоги штатов и муниципалитетов. Эта поправка сейчас идет на пользу прежде всего среднему классу в штатах с высоким местным налогообложением (Калифорния, Нью-Йорк, Мэриленд), которые преимущественно голосуют за демократов.