В Саудовской Аравии объявлено о расхищении 100 млрд долларов

Обвиненные в коррупции, как сообщается, содержатся в отеле "Ритц-Карлтон"

Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Мохеб заявил, что за последние десятилетия в результате систематической коррупции и хищений казна страны недосчиталась по меньшей мере 100 миллиардов долларов.

По его словам, 199 человек допрашиваются в ходе начавшейся в субботу широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией.

Он не назвал ни одного имени, но, как считается, в числе подозреваемых - высокопоставленные принцы, министры правительства и влиятельные бизнесмены.

"Доказательства нарушений очень убедительные", - заявил прокурор.

По его словам, кампания не нарушила нормальную деловую активность в стране, заморожены лишь частные банковские счета некоторых лиц.

Расследование, ведущееся специально созданной королевским указом высшей антикоррупционной комиссией, продвигается очень быстро, сказал он. Во главе комиссии стоит 32-летний крон-принц Мухаммед бин Салман, назначенный наследником престола менее полугода назад.

Расследование, по словам генерального прокурора, ведется в отношении 208 человек. Семеро из них освобождены без предъявления им обвинений.

"Потенциальный масштаб раскрытой коррупционной практики представляется очень значительным", - заявил генеральный прокурор.

Комиссия, как сказал Сауд аль-Мохеб, обладает полномочиями перейти к следующему этапу расследования. Во вторник она уже заморозила банковские счета некоторых "представляющих интерес для следствия лиц".

"Во всем мире строятся догадки относительно личностей затронутых расследованием людей и подробностей обвинений в их адрес. В целях полного соблюдения прав, предоставляемых гражданам страны саудовскими законами, мы пока не обнародуем никаких данных о личностях подозреваемых. Мы призываем всех с уважением относиться к этим правам в течение всего времени расследования", - добавил он.

По некоторым данным, среди задержанных - миллиардер-инвестор принц Аль-Валид ибн Талал и принц Митеб бин Абдулла, который был недавно смещен с поста главы Национальной Гвардии.