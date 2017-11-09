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В Саудовской Аравии объявлено о расхищении 100 млрд долларов
20:03 09.11.2017 |
Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Мохеб заявил, что за последние десятилетия в результате систематической коррупции и хищений казна страны недосчиталась по меньшей мере 100 миллиардов долларов.
По его словам, 199 человек допрашиваются в ходе начавшейся в субботу широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией.
Он не назвал ни одного имени, но, как считается, в числе подозреваемых - высокопоставленные принцы, министры правительства и влиятельные бизнесмены.
"Доказательства нарушений очень убедительные", - заявил прокурор.
По его словам, кампания не нарушила нормальную деловую активность в стране, заморожены лишь частные банковские счета некоторых лиц.
Расследование, ведущееся специально созданной королевским указом высшей антикоррупционной комиссией, продвигается очень быстро, сказал он. Во главе комиссии стоит 32-летний крон-принц Мухаммед бин Салман, назначенный наследником престола менее полугода назад.
Расследование, по словам генерального прокурора, ведется в отношении 208 человек. Семеро из них освобождены без предъявления им обвинений.
"Потенциальный масштаб раскрытой коррупционной практики представляется очень значительным", - заявил генеральный прокурор.
Комиссия, как сказал Сауд аль-Мохеб, обладает полномочиями перейти к следующему этапу расследования. Во вторник она уже заморозила банковские счета некоторых "представляющих интерес для следствия лиц".
"Во всем мире строятся догадки относительно личностей затронутых расследованием людей и подробностей обвинений в их адрес. В целях полного соблюдения прав, предоставляемых гражданам страны саудовскими законами, мы пока не обнародуем никаких данных о личностях подозреваемых. Мы призываем всех с уважением относиться к этим правам в течение всего времени расследования", - добавил он.
По некоторым данным, среди задержанных - миллиардер-инвестор принц Аль-Валид ибн Талал и принц Митеб бин Абдулла, который был недавно смещен с поста главы Национальной Гвардии.
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