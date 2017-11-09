Финансовые новости
- |
- 09.11.17
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз продуктов птицеводства из Украины
16:49 09.11.2017 |
Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз продуктов птицеводства (мяса птицы и яиц) происхождением из Украины, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.
Соответствующая информация поступила от Главного управления по продуктам и лекарствам королевства Саудовская Аравия.
В МЭРТ отмечают, что решение было принято на основании отчета Международного эпизоотического бюро от 14 мая 2017 года, в котором говорится об отсутствии высокопатогенного птичьего гриппа на территории Украины.
Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания.
Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Шуфрич за життя. Почему Медведчук не доверяет Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила в 1-м чтении законопроект о приватизации госимущества
|Рада приняла новую редакцию закона О жилищно-коммунальных услугах
|Круговорот субсидий. Что нового в монетизации льгот от Кабмина
|Почему Москва не вмешивается в конфликт Астаны и Бишкека
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз продуктов птицеводства из Украины
|НАТО создает два новых центра в ответ на российскую угрозу
|Саудовские миллиардеры хотят вывести активы за рубеж
|Китай и США подписали соглашения на $250 млрд в ходе визита Трампа
|Треть домов и квартир в Болгарии пустует
|ЕС согласовал оружейное эмбарго против Венесуэлы
Это интересно
|Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
|В небо над Пуэрто-Рико поднялась первая «летающая 4G-вышка» — дрон Flying COW от AT&T
|Роботы скоро заменят людей-рекрутеров
|Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
|Собравший порядка $40 млн криптовалютный стартап атаковали хакеры
|Samsung разрабатывает перспективные аккумуляторы с удвоенной ёмкостью
|Готовится крупнейшая сделка в истории хайтека