Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз продуктов птицеводства из Украины

Саудовская Аравия сняла запрет на ввоз продуктов птицеводства (мяса птицы и яиц) происхождением из Украины, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа, сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Соответствующая информация поступила от Главного управления по продуктам и лекарствам королевства Саудовская Аравия.

В МЭРТ отмечают, что решение было принято на основании отчета Международного эпизоотического бюро от 14 мая 2017 года, в котором говорится об отсутствии высокопатогенного птичьего гриппа на территории Украины.

Как сообщалось, в средине марта запрет на поставки продукции птицеводства со всей территории Украины из-за вспышек птичьего гриппа ввели Ирак, Китай, Катар, Йемен, Иордания.

Принцип регионализации к поставкам украинской продукции птицеводства применили Гонконг, ЕС, Саудовская Аравия, ОАЭ. Запрет на поставки в эти страны касается только тех украинских областей, где были зафиксированы вспышки птичьего гриппа.

