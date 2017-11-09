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НАТО создает два новых центра в ответ на российскую угрозу
15:00 09.11.2017 |
Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать два новых командных центра в Европе в рамках реформирования командной структуры НАТО.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания в Брюсселе, сообщает сайт Альянса.
Первый центр - командование в Атлантике (Command for the Atlantiс) будет защищать морские пути для обеспечения перемещения тяжелого оборудования из США или Канады в Европу.
"Командование в Атлантике должно обеспечить, чтобы морские линии связи между Европой и Северной Америкой оставались свободными и безопасными. Это жизненно необходимо для нашего трансатлантического альянса", - сказал Столтенберг.
Вторая структура - логистический центр для улучшения перемещения оборудования и войск по всей Европе.
"Он также укрепит материально-технические функции в командной структуре НАТО. Наши военные еще разрабатывают детали. Результаты их работы будут представлены министрам обороны в феврале следующего года", - сказал генсек.
Столтенберг также отметил необходимость улучшении инфраструктуры, такой как дороги, мосты, железные дороги, взлетно-посадочные полосы и порты. Поэтому НАТО сейчас обновляет военные требования к гражданской инфраструктуры.
Он отметил, что действия НАТО не направлены против какой-либо страны, но признал, что они являются ответом на действия РФ в последние годы, в частности, из-за использования военной силы против Украины.
"НАТО должно быть способным ответить на это, и мы отреагировали частично благодаря большему развертыванию войск в восточной части альянса, а также за счет увеличения готовности наших сил и увеличения способности перемещать силы. И мы постоянно адаптируемся, и то, что мы делаем в Европе сейчас, является частью этой адаптации", - сказал Столтенберг.
Кроме того, министры обороны стран-членов Североатлантического альянса приняли решение о создании новой структуры - Центра киберопераций.
Столтенберг отметил, что эта структура будет военной, так как кибератаки сейчас представляют серьезную угрозу для безопасности стран-членов альянса.
"Я верю, что в дальнейшем в любом военном конфликте будет киберсоставляющая. Поэтому нам необходимо интегрировать наши кибервозможности ... Мы должны быть в кибер-сфере столь же эффективными, как на земле, на море и в воздухе", - заявил он .
"Мы договорились о том, что кибератаки также будут запускать статью 5 (о совместной обороне стран-членов НАТО в случае нападения на одну из них)", - добавил Столтенберг.
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