Саудовские миллиардеры хотят вывести активы за рубеж

Богатейшие люди страны ведут переговоры с банками, управляющими активами и советниками, чтобы попытаться перевести наличные деньги и другие ликвидные активы из Саудовской Аравии и соседних государств Персидского залива на фоне опасений, что средства могут быть заморожены и последуют новые аресты, говорят источники Bloomberg.

В Саудовской Аравии были арестованы более 10 принцев, а также десятки министров, бывших чиновников и бизнесменов в рамках масштабной кампании властей по борьбе с коррупцией.

Центральный банк попросил кредиторов в королевстве заморозить счета десятков лиц, которые не находятся под арестом, а также задержанных, рассказали на этой неделе источники Bloomberg.

Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что прошедшие в минувшие выходные аресты являются лишь "первой фазой" более широкой антикоррупционной кампании.

Эта кампания потрясла региональные фондовые рынки, побуждая инвесторов продавать акции и подталкивая индексы вниз. Распродажа в регионе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива к среде снизила стоимость акций на $17,6 млрд, сократив совокупную рыночную капитализацию бирж в регионе до $900 млрд, показывают собранные агентством Bloomberg данные. Так, чистые продажи акций Дубая инвесторами из стран Персидского залива составили $92,5 млн - это максимальный показатель с февраля.

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов попросил банки и финансовые компании в стране предоставить информацию о счетах 19 граждан Саудовской Аравии, свидетельствует копия документа, оказавшаяся в распоряжении Bloomberg. В список вошли некоторые люди, которые, по словам саудовских властей, фигурируют в расследовании.