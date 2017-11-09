Треть домов и квартир в Болгарии пустует

В Софии доля пустующего жилья приближается к 24%, а вот в сельских регионах она достигает 43%.

В крупных городах незанятой остается примерно четверть жилья. Об этом сообщается в отчете Мирового банка для министерства регионального развития и общественных работ (MRDPW). К концу ноября 2017 года ведомство должно подготовить новую стратегию развития жилищного сектора страны на основе этих данных.

В то же время продолжается рост цен на недвижимость, которые в столице и в некоторых крупных городах уже превысили докризисный уровень 2008-2009 годов. По данным национальной статистики, продолжается строительный бум. За первые девять месяцев нынешнего года число выданных разрешений на возведение зданий увеличилось на 29%, при этом квартир - на 44,5%.

Большинство новостроек появляются в Софии и других крупных городах Болгарии. Из-за растущих цен и увеличивающегося запаса жилья, эксперты даже говорят о «синдроме темного окна» - растущем числе новых домов и квартир, которые не могут быть проданы.