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ЕС согласовал оружейное эмбарго против Венесуэлы
09:14 09.11.2017 |
Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) согласовал в среду, 8 ноября, введение эмбарго на поставки оружия Венесуэле и обсудил перспективы дальнейшего ужесточения санкций в отношении этой страны. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Предполагается, что ограничительные меры должны подтолкнуть президента Николаса Мадуро к переговорам с оппозицией и способствовать урегулированию обострившегося политического кризиса.
На уровне глав МИД стран ЕС пакет санкций может быть одобрен уже в понедельник, 13 ноября.
Под запрет также подпадет ввоз оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, и аппаратуры для электронной разведки.
В планах - создание черного списка
Кроме того, ЕС планирует создать черный список физических лиц и организаций, вовлеченных в подавление оппозиционных активистов в этой южноамериканской стране.
На протяжении многих месяцев в Венесуэле идет ожесточенная борьба за власть между правительством Мадуро и оппозицией. С начала апреля жертвами столкновений стали более 120 человек. В конце августа Конституционная ассамблея Венесуэлы, почти полностью состоящая из сторонников Мадуро, лишила законодательных полномочий парламент, в котором большинство мест принадлежит оппозиции. В начале сентября Фредди Гевара вместе с главой парламента провел в Берлине встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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