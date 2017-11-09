Китай и США подписали соглашения на $250 млрд в ходе визита Трампа

Американские компании - от Qualcomm до Boeing - подписали ряд соглашений с китайскими коллегами и конкурентами в ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Министр торговли США Уилбур Росс оценил общую сумму сделок в $253,4 млрд. Однако агентство Bloomberg выражает сомнение в реалистичности этой оценки, поскольку значительное число документов представляют лишь меморандумы о намерениях и другие необязательные договоренности.

Рекордсменами стали транспортное машиностроение и нефтегазовая отрасль.

ГАЗ НА АЛЯСКЕ И В ВИРГИНИИ

Три госкорпорации Китая в четверг подписали соглашение с властями Аляски и компанией Alasca Gasline Development Corp. (AGDC) о реализации на территории американского штата проектов по сжижению природного газа на $43 млрд.

С китайской стороны в соглашении участвуют China Petrochemical Corp. (Sinopec), госфонд China Investment Corp. (CIC) и Bank of China, говорится в сообщении правительства Аляски.

China Energy Investment Corporation планирует инвестировать $83,7 млрд в освоение месторождений сланцевого газа и газохимические проекты в Западной Виргинии, объявил департамент торговли штата.

СТАРЫЕ НОВЫЕ САМОЛЕТЫ

Аэрокосмический концерн Boeing Co. получил заказ на поставку в Китай 300 авиалайнеров стоимостью около $37 млрд до учета скидок. Китай приобретет 240 самолетов Boeing-737 и 40 лайнеров Boeing-787 и Boeing-777.

Вместе с тем заказы как минимум на часть этих самолетов были размещены ранее, и пока неясно, какой объем является новым.

Китайский авиаперевозчик Juneyao Airlines заказал у General Electric (GE) две партии двигатели для самолетов Boeing общей стоимостью $2,5 млрд.

GE также сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с China Datang Corp., в рамках которого она будет поставлять китайскому партнеру газовые турбины и другие товары и услуги.

Honeywell International Inc. договорилась об обслуживании самолетов бюджетного китайского перевозчика Spring Airlines Co.

Bell Helicopter, входящая в группу Textron Inc., продала 50 вертолетов компании Reignwood International.

СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Американский производитель промышленных газов Air Products & Chemicals Inc. и китайская Yankuang Group Co. намереваются создать СП для разделения и очистки газов и других целей, также Air Products & Chemicals поставит систему газосинтеза для проекта Yankuang стоимостью $3,5 млрд.

Автомобилестроительный холдинг Ford Motor Co. раскрыл финансовые детали партнерства с Anhui Zotye Automobile Co., первое объявление о котором было сделано в августе. Компании инвестируют 5 млрд юаней ($754 млн) в разработку автомобилей, которые будут продаваться на китайском рынке под уникальным брендом.

Dow Chemical и Beijing Mobile Technology намерены продолжить работу над созданием более легких и экологичных велосипедов, пишет China Daily со ссылкой на договоренности в ходе визита Д.Трампа в Китай. Сотрудничество компаний в этой области началось в 2016 году.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ

Поставки сельхозпродукции были важной темой китайско-американских переговоров на уровне отдельных ведомств и компаний.

Американская Archer-Daniels-Midland Co. подписала протокол о намерениях с китайской COFCO Group в отношении экспорта соя-бобов из США в КНР. Стоимость закупок соя-бобов составит до $5 млрд.

Китайский ритейлер JD.com Inc. намерен приобретать говядину у фермеров Монтаны, а свинину - у Smithfield Foods Inc. в следующие три года. Стоимость соглашения составляет $1,2 млрд. В общей сложности за этот период JD.com собирается импортировать в Китай американских товаров на $2 млрд.

ФИНАНСЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Чипмейкер Qualcomm заключил три предварительных соглашения на поставку полупроводников китайским производителям электроники Xiaomi, Oppo и Vivo на $12 млрд, однако ни одно из них не является юридически обязательным.

В прошлом фингоду Qualcomm получил в Китае две трети выручки - $14,6 млрд.

Один из крупнейших банков Уолл-стрит Goldman Sachs Group Inc. и фонд суверенного благосостояния Китая CIC сообщили о создании фонда содействия инвестициям в работающие в Китае компании США объемом $5 млрд.