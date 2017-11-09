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США планируют выделить $4,6 млрд на противодействие России в Европе
07:45 09.11.2017 |
Комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей Конгресса США согласовали ежегодный акт о Национальной обороне (National Defense Authorization Act) - обязательный к принятию документ, который определяет политику и бюджет Пентагона на предстоящий финансовый год (начался в США 1 октября). Выдержки из отчета по итогам слушаний на Капитолийском холме размещены на сайте сенатского комитета.
Как следует из пояснительной записки, "противодействие агрессии со стороны России" проходит в документе отдельной статьей. Законодатели, в частности, обращают внимание на вторжения Москвы "в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 годах", а также ее угрозы государствам-союзникам по НАТО. В акте особо подчеркивается "расширение военной активности" РФ "в Арктическом регионе и Средиземном море", "развитие ее ядерной доктрины" и нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и многостороннего международного Договора по открытому небу.
Кроме того, Соединенные Штаты и их партнеров в Европе беспокоят "дезинформация, пропаганда, кибератаки" и проводящиеся Москвой "гибридные военные операции".
В этой связи Вашингтон планирует направить на реализацию инициативы по сдерживанию России в Европе 4,6 млрд долларов (около 4 млрд евро). Для повышения оборонного потенциала стран Балтии США выделят порядка 100 млн долларов (около 86 млн евро).
В ответ на нарушения Москвой ДРСМД и для поддержки исследовательских программ по использованию крылатых ракет средней дальности наземного базирования будут перечислены 58 млн долларов (около 50 млн евро).
Члены Сената и Палаты представителей также предложили американским многоканальным дистрибьюторам, включая операторов спутникового и кабельного телевидения, воздержаться от трансляции "контента, который принадлежит, контролируется или финансируется правительством РФ".
Телевизионным дистрибьюторам, помимо этого, рекомендовано не заключать договоров об аренде эфирного времени с производителями аналогичных программ. При этом российские госСМИ, включая телекомпанию Russia Today (RT) и новостной ресурс Sputnik, в документе прямо не называются.
Ежегодные отчеты о стратегии российской информационной войны
Кроме того, акт о Национальной обороне запрещает инвестиции Пентагона в двустороннее военное сотрудничество и предполагает подготовку ежегодных отчетов о "стратегии российской информационной войны".
Наконец, законодатели ожидают от министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря США Рекса Тиллерсона разработку комплексного плана "по противодействию угрозе вредоносного воздействия со стороны РФ".
Ранее Минобороны США подготовило пособие по изучению опыта боевых действий российской армии на Украине, предназначенное для внутреннего использования. В документе "всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС", а также "предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России".
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