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Еврокомиссия хочет сократить выхлопы автомобилей на 30% к 2030 году
Европейская комиссия (ЕК) намерена добиться от производителей сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу на новых моделях автомобилей на 15% к 2025 году и на 30% к 2030 году, сообщает германский еженедельник Handelsblatt со ссылкой на источники.
Оба показателя будут рассчитываться на основании показателя 2021 года, когда вступит в силу Парижское соглашение по климату.
От компаний не будут требовать жесткого соблюдения этих норм, если к 2025 году 15% автомобилей их модельного ряда будут выбрасывать менее 50 граммов углекислого газа на один километр, а к 2030 году - 30%.
В то же время денежных штрафов за нарушение предписаний не предусмотрено. ЕК также не собирается вводить квоту на электромобили, отмечает издание.
По данным газеты, соответствующее предложение может быть одобрено уже в среду, 8 ноября.
В Еврокомиссии в ответ на запрос журналистов заявили, что "показатели обсуждаются, ничего еще не подписано", сообщает Deutsche Welle.
Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Представители 195 государств договорились, в частности, о снижении выбросов вредных веществ в атмосферу для сдерживания роста температуры воздуха на планете до конца этого столетия в пределах 2 градусов Цельсия от уровня доиндустриальной эпохи.
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